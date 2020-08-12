تحقيقات انفجار ميناء بيروت تطال وزراء سابقين وحاليين

يستمع القضاء اللبناني بدءا من بعد غد الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع ميناء بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز".

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".

وأوقع الانفجار الهائل في 4 أغسطس الجاري داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طنا من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

المحامي العام يستجوب 10 ضبّاط من الجيش اللبناني والجمارك العاملين في الميناء

وأوضح المصدر، أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".

واستجوب القاضي خوري، اليوم، 10 ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في الميناء، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.

ولا يزال قرابة 20 شخصا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير ميناء بيروت حسن قريطم، موقوفين.

وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصا بعدما أكدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ.