السيول تجرف معسكرًا حوثيًا بالحديدة وتتسبب بخسائر في الأرواح

جرفت السيول التي اجتاحت مدينة تهامة غرب اليمن، خلال الأسبوعين الماضيين، معسكرًا تابعًا للحوثيين، في وادي سهام بمديرية باجل شرقي محافظة الحديدة، مما أسفر عن وقوع وفيات.

وقال مصدر محلي يمني إن السيول فاجأت المعسكر الحوثي الذي يقع في الخان ويمتد شرقا إلى خط عبال، وجرفت كافة عناصره، مؤكدًا أن المواطنين عثروا على جثث عناصر الحوثيين في المراوعة، بعد أن جرفتها السيول لعدة أميال.

وأوضح المصدر المحلي أن عناصر حوثية تتمركز في مزرعة السحاري في منطقة المرشدية بمديرية زبيد، غادرت المزرعة بعد أن غمرتها السيول، مشيرًا إلى أن أطقمًا حوثية تحمل أسلحة ومعدات حربية فرت من المزرعة خشية تكرار ما حل بعناصرها في معسكر مديرية باجل.