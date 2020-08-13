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السيول تجرف معسكرًا حوثيًا بالحديدة وتتسبب بخسائر في الأرواح

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(أ.ش.أ)
05:01 م | الخميس 13 أغسطس 2020
السيول تجرف معسكراً حوثياً بالحديدة وتتسبب بخسائر في الأرواح

السيول تجرف معسكراً حوثياً بالحديدة وتتسبب بخسائر في الأرواح

جرفت السيول التي اجتاحت مدينة تهامة غرب اليمن، خلال الأسبوعين الماضيين، معسكرًا تابعًا للحوثيين، في وادي سهام بمديرية باجل شرقي محافظة الحديدة، مما أسفر عن وقوع وفيات.

وقال مصدر محلي يمني إن السيول فاجأت المعسكر الحوثي الذي يقع في الخان ويمتد شرقا إلى خط عبال، وجرفت كافة عناصره، مؤكدًا أن المواطنين عثروا على جثث عناصر الحوثيين في المراوعة، بعد أن جرفتها السيول لعدة أميال.

وأوضح المصدر المحلي أن عناصر حوثية تتمركز في مزرعة السحاري في منطقة المرشدية بمديرية زبيد، غادرت المزرعة بعد أن غمرتها السيول، مشيرًا إلى أن أطقمًا حوثية تحمل أسلحة ومعدات حربية فرت من المزرعة خشية تكرار ما حل بعناصرها في معسكر مديرية باجل.

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