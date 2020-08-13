"الأزهر" تنفي تسكين طلاب وطالبات فرق كليات الطب في السكن الاقتصادي

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، ما أشيع بشأن عملية تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات الطب بالسكن الاقتصادي.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة عدم صحة ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الطالب أو الطالبة له حرية الاختيار في السكن (اقتصادي- عادي).

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة توخي الدقة في الحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر تُنشر من خلالها الأخبار والبيانات الرسمية، وعلى جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم عدم الاعتداد بأي بيانات تنشر خلاف ذلك.