الأول على الثانوية الأزهرية علمى علوم: مكالمة شيخ الأزهر غطت على كل فرحة

لا أستطيع وصف مشاعرى لسماعة صوت شيخ الأزهر عند ما تلقيت اتصالا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئتى بحصولى على المركز الأول على الجمهورية لافتا إلى أن مهاتفة شيخ الأزهر حلم أى طالب ازهرى لافتا إلى أن هذا الشعور غطى على أى فرحة أخرى بهذه الكلمات بدأ الطالب أحمد مدحت مصطفى أحمد الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية علمى علوم بنسبة ١٠٠% حديثه للوطن

وقال الطالب أحمد مدحت، إن الحديث مع شيخ الأزهر كان حلم يراودني منذ الصغر والحمدلله على تحقيقه؛ مشيرا إلى الاتصال كان مفاجأة وشرف لي وكنت عاجز عن الكلام من صدمة استقبال المكالمة".

وأشار الطالب أحمد مدحت، إلى أن حصوله على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية، حلم تحقق على أرض الواقع؛ قائلا:" في شهر مارس الماضي مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدراسة بالمعهد، شعرت اني الأمور تزداد صعوبة عليا في المذاكرة وذلك بسبب جائحة كورونا، وزيادة عدد المواد الدراسية في الشهادة الثانوية الأزهرية عن طلاب الثانوية العامة.

وأوضح الطالب أحمد إنه في شهر مارس الماضي وأثناء المذاكرة كتبت باحدى الورقات عبارة "الطالب أحمد مدحت الحاصل على المركز الأول على الشهادة الثانوية.. والحمدلله أن توقعي تحقق ولكل مجتهد نصيب، مؤكدا على أنه لم يتفاجي أنه من الأول على الثانوية الأزهرية".

واختتم الحاصل على المركز الأول في الثانوية الأزهرية حديثه، بأنه يهوى القراءة وشارك اكثر من نرة فى مسابقة تحدى القراءة العربى وحصل على المركز الرابع تعذر سفره بسبب المذاكرة ووجه أحمد رساله لكل طلاب مصر وقال ذاكر من أجل بلدك ووطنك ولا يوجد شئ أسمها كليات القمة، الأهم ان الطالب يكون عارف الكلية التي شايف مهارته وقدراته بها بعيدا عن نظرة المجتمع؛ مشيرا إلى أنه يطمح بأن يكون مثل الدكتور أحمد زويل وأن يحصل على جائزة نوبل.يشار إلى أن الطالب أحمد مدحت مصطفى أحمد، حصل على المركز الأول (علمي)، النسبة المئوية (100.00%). على مستوي الجمهورية، كما حصلت الطالبة رحاب خالد عثمان عباس، المركز الأول (أدبي – كفيف)، النسبة المئوية (95.08%).