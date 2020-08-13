استولت على 400 ألف..حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بالإسكندرية، تجديد حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على المواطنين.

وكشفت تحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن تفاصيل بلاغ تقدم به محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، ومعه سيدة أخرى، يفيد بقيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لها معلومات جنائية، بالنصب عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.

ومن خلال الفحص والتحري، تبين أن المشكو في حقها تمارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر للدول الأجنبية، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت 400 ألف جنيه، وكذا جوازي السفر الخاصين بهما، بزعم أنها تعمل فى إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وإيهامهما بقدرتها على توفير تأشيرة سفر وإقامة لهما بتلك الدولة، وكذا توفير فرص عمل، وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر وبحوزتها مجموعة من جوازات السفر، شهادات الميلاد، شهادات التخرج، صحيفة الحالة الجنائية بأسماء مختلفة- مجموعة من إيصالات إيداع مبالغ مالية خاصة بالمجني عليهم بحسابها الشخصي بأحد البنوك - 3 هواتف محمول تحوي العديد من الصور الضوئية لجوازات سفر وشهادات تخرج وإيصالات تحويلات بنكية- مبلغ مالي.

بمواجهة المتهمة أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.