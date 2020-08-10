حبس متهم بسب وقذف دكتورة جامعية في مدينة نصر 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بالتعدي على دكتورة جامعية، بالسب والقذف، والبلطجة، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بسبب خلاف على أولوية المرور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهم، بعد يومين من الحادث، عقب هروبه، حيث تمكنت الشرطة من تحديده، وأماكن تردده وتواجده، حيث تم إعداد أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة، وتمكنت إحداها من ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم للتحقيق معه، وصدر حقه القرار المتقدم.