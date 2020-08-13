محمد بن زايد: إسرائيل لن تضم أراضي فلسطينية بموجب اتفاق السلام

أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر "تويتر"، "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف محمد بن زايد، كما اتفقت الإمارات وإسرائيل، على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا الى علاقات ثنائية".