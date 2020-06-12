محمد بن زايد: اتفقت مع الرئيس الفرنسي على دعم مبادرة "إعلان القاهرة"

ذكرت فضائية "إكستر نيوز"، في خبر عاجل لها، أن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، قد أعلن اتفاقه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية دعم مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى إطلاق العملية السياسية.