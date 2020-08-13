المالية الروسية: ارتفاع الدين العام في البلاد بسبب كورونا

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم، أن الدين العام لبلاده ارتفع بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وتراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذا الدين مازال عند المستوى الآمن، وأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سيلوانوف، في تصريح صحفي: "لا يزال الدين العام الروسي عند مستوى آمن، وهو أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال أحد أدنى المستويات في العالم".

وأضاف الوزير الروسي: "خفض إيرادات الموازنة الروسية بسبب القيود المفروضة على النشاط التجاري وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الحاجة إلى تمويل برامج دعم المواطنين والشركات بسبب جائحة كورونا، تطلبت زيادة طفيفة في الدين العام"، موضحا أن هذا الوضع يعتبر ممارسة شائعة في الغالبية المطلقة من دول العالم، حيث يتجاوز مستوى الدين أصول الحكومات في بعض الأحيان.

وأشار سيلوانوف، إلى أنه: "بشكل عام تُظهِر مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا استقرارًا كبيرًا في الاقتصاد والنظام المالي".

وأوضح البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، أن روسيا أصبحت مرة أخرى مدينًا صافيا، حيث بلغت الودائع الحكومية 13.217 تريليون روبل "نحو 177 مليار دولار" اعتبارًا من أول يوليو الماضي، بينما الدين العام الفيدرالي بلغ حوالي 14.77 تريليون روبل "نحو 188 مليار دولار".