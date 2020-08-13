الجامعة العربية: موقف عربي وشيك ضد تدخلات تركيا بالعراق وليبيا وسوريا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية العراقي، فؤاد خميس، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأدان أبو الغيط، خلال الاتصال الهاتفي، انتهاك تركيا لسيادة العراق، مستنكرًا غارات تركيا على مناطق بشمال العراق، باستخدام طائرات مسيرة، تسببت في مقتل 5 عناصر من قوات حرس الحدود العراقية، بينهم عميد حرس الحدود العراقي، زبير حالي، وضابط آخر يدعى سردار برادوستي، إلى جانب مصرع 11 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن وزير خارجية العراق، فؤاد خميس، عبّر عن امتنانه لموقف الجامعة العربية فى استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية.

وأضاف المصدر المسؤول، أن أبو الغيط أكد للوزير العراقي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف عربية جماعية في مواجهة التدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، وكذلك التدخل العسكري التركي المرفوض في ليبيا.

وأصدر الأمين العام بيانًا رسميًا أكد خلاله إدانة الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرًا بأشد العبارات القصف التركي في 11 أغسطس على منطقة سيدكان على الحدود العراقية التركية، كما عبر عن دعمه لأي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضى العراقية، وذلك من أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه.