كشف هوية المصري مُحتجز الضابط الإيطالي "طرده عمه لسوء سلوكه"

كشفت صحيفة "أنسا" الإيطالية تفاصيل جديدة في الواقعة، عن هويه الشاب المصري محتجز ضابط الشرطة الإيطالي في كاتدرائية ميلانو أمس، والتي تناولتها وسائل الإعلام الإيطالية المختلفة.

ويدعى الشاب المصري محمود محمد زين العابدين الحصري، عمره 26 سنة، وقد طُرد "محمود" في مايو من ساحة "الدومو" وقضى الأشهر القليلة الماضية دون منزل ثابت، وطلب الضيافة من معارفه وأقاربه من بينهم عمه الذي طرده من المنزل لسواء سلوكه، ما وصفته الصحيفة بأنه "ليس طبيعيا".

وقال المحققون إنه فر إلى الكاتدرائية هربا من تفتيش الشرطة وبمجرد دخوله أخرج سلاح وهدد الحارس، كما طلب مكتب المدعي العام التحقق من صحة الاعتقال وتدبير الحبس الاحتياطي في السجن بتهمة الاختطاف والمقاومة، لمنع خطر تكرار الجرائم.

ورصدت الصحيفة بعد العبارات التي نطق بها الشاب المصري بمثل "لدي مسكن هنا في منطقة "الدومو"، وأنا أنام هنا"، ومرة أخرى "أنا هنا للعمل"، وأشارت إلى أنه جرى طرده من العمل دون أت يعرف السبب.

ونشر ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي، مقطعًا مصورًا لعملية احتجاز شاب مصري لأحد أفراد الأمن كرهينة تحت تهديد سكين، داخل كاتدرائية ميلانو بساحة "الدومو".

وأعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي، عن شكره للشرطة التي تدخلت وأنقذت الأمر، داعيًا إلى أنَّ يدفع مرتكب الواقعة الثمن، ووصفه بـ"السفاح" على حد تعبيره.

وكشفت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، عندما وصل رجال الشرطة رأوا أنَّ الشاب المصري وضع حارسًا على ركبتيه وهدده بسكين يبلغ سلاحه 10 سنتيمترات، حاولت الشرطة التفاهم معه ولكن في لحظة تشتيت انتباهه انقض عليه عناصر الشرطة وجرى تقييد يديه ونزع سلاحه داخل الكاتدرائية، دون أن يصاب أحد بأذى وعاد الوضع إلى طبيعته على الفور.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أنَّه جرى نقل الشاب المصري إلى قسم الشرطة، وبحسب ما جرت معرفته، فقد ألقي القبض عليه في الماضي لارتكابه عملية سطو في مطار "مالبينسا"، وأنَّه يتحدث الإيطالية جيدًا، ويعيش في منطقة "بارانزاتي" بـ"ميلانو".