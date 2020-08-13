الأمم المتحدة: نرحب بأي مبادرة للسلام في الشرق الأوسط

قال متحدث باسم الأمم المتحدة معلقا على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل والإمارات التوصل لاتفاق العلاقات، وفقا لم نقلته وكالة "سبوتنيك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر "تويتر": "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".