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تقرأ غداً.. السيسي يوجه بتنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية.. وتوفير مناخ داعم لـ"الحديد والصلب"

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الوطن
07:41 م | الخميس 13 أغسطس 2020
تقرأ غداً.. السيسي يوجه بتنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية.. وتوفير مناخ داعم لـ"الحديد والصلب"

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب لدورها الحيوي في تنمية كل القطاعات.

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