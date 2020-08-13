فيديو.. "إكسترا نيوز" تفضح أكاذيب الإخوان في فض اعتصام رابعة المسلح

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا حول عنف جماعة الإخوان الإرهابية، في الذكرى السابعة لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية المسلح، ذلك الحدث الذي سيظل شاهدًا على إرهاب جماعة إرهابية، اتخذت من الدين وسيلة لتحقيق أهدافها وستارا لتنفيذ مخططاتها التخريبية.

وقال التقرير إنه لم تمر أيام على هذا التجمع المسلح إلا وتكشفت النوايا وسقطت الأقنعة وما كان اعتصامًا سلميًا بات معسكرًا مسلحًا يهدد ويتوعد الوطن ومنبرًا لفتاوى القتل والحرق والتدمير وترويع الآمنين.

وعرض التقرير تصريحات لأفراد الجماعة الإرهابية من داخل الاعتصام تهدد وتتوعد بإحداث موجات من العنف في الدولة، إذ قال أحدهم: "كل الجموع دي هتتفرق لجماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، أعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من 10 فجّر نفسه في مجموعة فأنت السبب".

وأوضح التقرير أن أمام هذا المخطط لإسقاط الدولة ومؤسساتها لم تجد الدولة مفرا من اتخاذ قرار فض الاعتصام بعدما أن أصبح بؤرة إرهابية وتسبب في تعطيل وشل حركة المواطنين وتحول لسلخانة لتعذيب المعارضين للجماعة الإرهابية والتنكيل بهم.

ونشر التقرير فيديو لأحد ضحايا عنف الإخوان خلال اعتصام رابعة راويا ما حدث له من تعذيب على أيدي الجماعة: "لقيتهم كلهم متلمين عليا بالعصيان، وحبسوني في أوضة جنب طيبة مول وقعدوا يعذبوني فيها عذاب وحش جدًا في غاية القسوة وماسكين إلكتريك الكهربا وكانوا هيقطعولي إيدي وجه واحد منهم شيخ قالهم لا متقطعوش طالما هنقطعله صوابعه بس وهنسيبه".