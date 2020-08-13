المستشار الطبي لرئيس الوزراء ينعى خالد مكين: كان من أكثر الأطباء إخلاصا

نعى الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عضو اللجنة الطبية العليا الدكتور خالد مكين الذي وافته المنية اليوم.

وقال "المصري" عبر حسابه: "بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور خالد مكين، أستاذ جراحة التجميل ووكيل كلية طب القصر العينى، وعضو اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء والذي وافته المنية اليوم".

وأكد "المصري" أن "مكين" ترك ورائه سيرة طيبة تملأ القلوب، قائلًا "كان الفقيد من أكثر الأطباء إخلاصًا وتفانيًا في عمله، ولم يبخل يومًا في الجود بعلمه ووقته لمساعدة المرضى وكل طارق لبابه".

وأضاف "تتقدم اللجنة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنه مع الأبرار والشهداء".