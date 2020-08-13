أسامة منير يناشد وزير التعليم بالتدخل لحل أزمة طلاب "كامبريدج"

ناشد الإعلامي أسامة منير، الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم، بالتدخل لحماية مستقبل طلاب التعليم البريطاني، من تعنت "كامبريدج" في الامتحانات.

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن عدد الطلاب في المدارس كبيرة، والقضية ليست بداخل مصر فقط، لكن الطلاب في الدول الخليجية، الذين يسعون إلى الالتحاق بالتعليم المصري، بعد إتمامهم للثانوية العامة، ظلموا كثيرا بما فعلته تلك المدارس، موضحا أنه يجب على وزارة التربية والتعليم، التدخل والوقوف أمام "كامبريدج"، كما فعلت دولة اسكتلندا وإعادة التقييم مرة أخرى، ومن ثم إلحاقهم بالجامعات.

وأكد أنه بات من الضروري على وزير التربية والتعليم، أن يقف بجوار الطلاب في المدارس البريطانية: "الولاد أتبهدلوا ومش عارفين السنة اللي جايه هيكون فيه جائحة ثانية من فيروس كورونا، وكده الشباب هتكتئب ومحدش هيفلح، والفلوس اللي بتتدفع في المدارس البريطانية فلكية".