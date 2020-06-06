محمد شردي بعد الانضمام لـ"الحياة اليوم": سعيد إني جزء من برنامج تاريخي

علق الإعلامي محمد شردي، على انضمامه لفريق برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل، وحسام حداد، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا الخميس الماضي.

وقال "شردي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، التي تقدم حلقة اليوم: "سعيد جدًا إني هكون معاكم وجزء من هذا البرنامج التاريخي، شد حيلك يا حسام، وإن شاء الله هتعدي منها".

وتابع: "أتمنى ترجع تاني للبرنامج، ومعلش إن الإصابة جاتلك أثناء العمل، وسعيد جدًا إني هكون مع لبنى عسل، وبعتبره من أهم برامج التوك شو".

وواصل: "برنامج الحياة اليوم طول عمره أحد مؤشرات برامج التوك شو في مصر، وبيدي مساحة كبيرة للناس، وعاجبني جدًا التغيير الحلو، وبإذن الله نقدر نقدم للمشاهدين الوجبة الإعلامية، بعمق ومعلومات، ونلفت نظرهم لأشياء كثيرة ونشركهم معانا في هذا البرنامج".