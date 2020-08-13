إطفاء الدقهلية تسيطر على حريق محدود بمخلفات أعلى مدرسة بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق محدود أعلى سطح مدارس الهدى والنور بالمنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق أعلى سطح مجمع مدارس الهدي والنور.

انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مدرسة، وتبين نشوب الحريق في مخلفات أعلى سطحها، وتمكنت من السيطرة عليه، دون أن يتأثر المبني أو يمتد أي منطقة أخرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة سبب الحريق.