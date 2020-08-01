إخماد حريق محدود اندلع في منزل بالمنيا

أخمدت قوات الدفاع المدني اليوم حريق محدود اندلع داخل منزل في إحدي قرى مركز بني مزار بشمال المنيا دون إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بمنزل بقرية قواطين بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية والرائد عمرو الجنايني، رئيس المباحث إلى موقع الحريق وتم إخماده دون أضرار بشرية، وتبين نشوبه أعلي سطح المنزل، دون معرفة سببه.

تحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق.