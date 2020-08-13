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فيديو.. خالد الجندي: حديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" غير صحيح

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محمد متولي
08:58 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حديث: "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ"، ليس صحيحًا، لافتًا إلى أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحًا، ولو صحيح سيصبح نجوم السينما قد تزوجوا وهم يمثلون.

وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما نتكلم عن الطلاق الشفهي، يقولوا هذا الحديث، وإن الطلاق له شروط فكيف يترتب عليه هذا الحديث، والآن لا يجوز الطلاق إلا بختم وزارة العدل".

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