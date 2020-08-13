رسالة من "الجندى" للسلفيين: "كفاكم مياصة" أنتم مع الوطن أم ضده؟

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة صادمة إلى من وصفهم بشيوخ منتصف العصا، وهم السلفيون، قائلًا: "كفاكم مياصة ومراوغة فى خطابكم.. أنتم مع الدولة أم ضدها؟ الدولة ليست سياسة، فالدولة بلا دين لا شيء".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "من يدعو منكم إلى رئيس الدولة وجيشها، نرفعه على رأسنا، ومن لا يفعل سنترك الحكم للشعب، فلا أحد يعرف مع من أنتم، لا يوجد شىء ثالث تكونون طرفا فيه، انتم تعيبون علينا انتماءنا إلى الوطن، ودعاءنا للرئيس والجيش، ولا نعرف مع من أنتم وما موقفكم".