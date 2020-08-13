قصة خداع سمير الإسكندراني للموساد الإسرائيلي في إيطاليا

رحل المطرب سمير الإسكندراني، مساء اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك حسبما أكدت ابنته "نيفين" لـ"الوطن".

وقدم الراحل خدمة جليلة لمصر أثناء وجوده في إيطاليا، وفقاً لما رواه في أكثر من مقابلة معه، وذلك حينما حاول الموساد الإسرائيلي تجنيده انطلاقاً من إتقانه لأكثر من لغة وثقافته الواسعة.

وأوهم "الإسكندراني" رجال الموساد أن جده يهودي، وبالتالي لا مانع لديه من العمل لصالحهم، وحينما عاد المطرب الراحل إلى القاهرة التقى بالرئيس جمال عبدالناصر، وسرد له ما حدث معه في إيطاليا، ليبدأ العمل لصالح الجانب المصري، وساعد في الإيقاع بشبكة من الجواسيس داخل مصر.

ووفقًا لروايات المجموعة 73 مؤرخين، وحوار سابق في "الأهرام" حكى الإسكندراني أنه تعرف على عملاء إسرائيليين في أثناء دراسته في إيطاليا وطلبوا منه العمل معهم فأوهمهم أن له جدًا يهوديًا وأنه يحب ذلك.