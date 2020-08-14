صفاء كامل مديرا لقصر ثقافة أسيوط 

أصدر الدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرارا بتكليف الفنانة التشكيلية صفاء كامل حمدان عبدالحافظ بإدارة قصر ثقافة أسيوط، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقيتها في المنصب الإداري عن زميلتها الأقل في الدرجة الوظيفية والمؤهل وفق مجريات الدعوى القضائية بالدائرة 83 لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.

يذكر أن الفنانة صفاء كامل جرى تعيينها بقرار جمهوري ضمن أوائل الكليات خريجي الجامعات في 2001م، وحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة تخصص نحت وعلى دبلومات متخصصة في الفنون والتصوير وعلم النفس.

وأنجزت رسالة الماجيستير في تخصص فن النحت على الدروع والأسلحة، وتأهيلي دكتوراه فنون جميلة جامعة الأقصر 2014، وبحث الدكتورة بعنوان "فكر الثورة والمجتمع وأثره على القيم الجمالية لفن النحت البارز في مصر وأوروبا في العصر الحديث" بتسجيل 2018م جامعة الأقصر.

صفاء كامل هي أخصائي أول بوزارة الثقافة، وشغلت عشرات الوظائف والمهام ومنها رئيس لقسم الفنون التشكيلية بفرع الثقافة وبإقليم وسط الصعيد، ومدير إدارة التخطيط بإقليم وسط الصعيد، وعضو نقابة الفنانيين التشكيلين، ومصمم الديكور والعرائس والبانفلت والملابس.

وأسست معرض أونلاين لثقافة اسيوط، ومعرض لعدد من الفنانين وفنون البوب ارت، وساهمت في تأسيس 7 نوادي للفنون التشكيلية في 7 قصور ثقافة، ونفذت عددا كبيرا من الجداريات بعدد من المحافظات.