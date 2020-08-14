روسيا: سننشر بيانات اختبارات "سبوتينك 5" قبل السريرية والسريرية للقاح

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد "سبوتنيك ــ 5" ضد فيروس "كورونا" سيتم نشرها في المستقبل القريب.

وقال موراشكو في تصريح صحفي اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك": "قريبا سيتم نشر الدراسات، ربما يوم الاثنين المقبل".

وعن الانتقادات الموجهة للقاح الجديد، قال موراشكو: "ترتبط حقيقة هذه الإشاعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أُجريت للحصول عليه".

وتابع: "الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق وتصنع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا"، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التجارب السريرية على اللقاح.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد في العالم، معربا عن تطلعه لإطلاق الإنتاج الكمي للقاح ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من أكثر من 20 دولة في العالم.