طارق فؤاد ينشر آخر صورة للفنان سمير الإسكندراني: قبل كورونا بأيام

نشر المطرب طارق فؤاد آخر صورة للفنان الراحل سمير الإسكندراني، الذي وافته المنية، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.

وعلق "فؤاد" على الصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلاً: حبيبي وأخي وأستاذي.. كان هذا آخر لقاء معك قبل كورونا بأيام، وآخر مكالمة كانت أول أمس، وكان صوتك منهكا جدا ومتعبا وكأنك بتودعني، كانت كلماتك قصيرة جداً.

وأضاف: سلام عليك في عليين اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين وأحسن إليه كما أحسن إلينا، ألف رحمة ونور عليك الفنان سمير الإسكندراني، ولو سمحتم كلمت بنته نجوى دلوقتي وحلفتني كلنا ندعي له بالرحمة.