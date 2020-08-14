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محمود مسلم

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في بيروت

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الوطن
12:26 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
توزيع مساعدات

توزيع مساعدات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الغذائية للعائلات المحتاجة في العاصمة اللبنانية بيروت، استفاد منها 966 عائلة، وذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اللبناني الشقيق.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية للمتضررين من السيول في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، استفاد منها 192 متضررا.

ووُزع 32 خيمة، و 64 بساطاً، و 192 بطانية، و32 حقيبة إيوائية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

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