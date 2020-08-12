السعودية واليونان تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن الجانبين استعرضا خلال اتصال هاتفي بينهما مستجدات الأحداث في المنطقة.

وتفاقم التوتر بين اليونان وتركيا، أمس الأول الاثنين، عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفن لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت سابق، اليوم، عزم بلاده الرد على أي استفزاز في شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس، "إنه ردا على نشر تركيا لأسطولها في المنطقة قامت اليونان بنشر أسطولها هناك أيضا ووضعت القوات المسلحة "في حالة تأهب"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف ميتسوتاكيس: "نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا، حتى نتمكن من الشروع في حوار صادق".