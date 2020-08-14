"الزراعة" تضبط أكثر من 460 ألف عبوة مبيدات غير مصرح بتداولها

أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، ضبط 461076 عبوة مبيدات غير مسموع بتدوالها خلال شهر يوليو، غير مصرح بتدوالها بما يوازي 230.54 طن مبيدات "العبوة سعة 5,0 لتر/ كجم".

وأشارت إلى أنه جرى المرور على محلات الاتجار في المبيدات بالمحافظات وهي 1036 محلا منها 658 مرخصة و329 محلا غير مرخصة، و52 تحت الترخيص، وتحرر 77 محضرا للعرض على النيابة.

وقال عبدالمجيد إن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع المبيدات تعمل بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر توجيهات مشددة بتفعيل آليات الرقابة على المبيدات المتداولة في الأسواق والمحلات من كل الجوانب وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات لحماية المزراعيين من شراء مبيدات غير مسموع بتدوالها أو منتهية الصلاحية، وأنه جرى تفعيل خطة منظومة الرقابة على المبيدات بزيادة أعداد مفتشي الرقابة على المبيدات والدفع بهم للعمل في الرقابة الميدانية بصفة عاجلة.

وأضاف عبدالمجيد أنه جرى تجميع 153 مهندسا زراعيا من العاملين بإدارات مكافحة الآفات في المحافظات والمعاهد البحثية؛ لوقاية النباتات وأمراض النباتات، وجرى تصفية العدد إلى 80 مهندسا زراعيا يجرى إشراكهم كمفتشين مساعدين والاستعانة بهم في المرحلة الآولى كمفتشي رقابة مساعدين على محال المبيدات بمرافقة المفتشين الحاليين بكل إدارة مكافحة أو رقابة "من يزاولون أعمال الرقابة حاليا" كتدريب ميداني لهم.