"الصحة" تنشر 10 طرق للوقاية من الأمراض الصدرية

نشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طرق الوقاية من الأمراض الصدرية، استعرضتها خلال النقاط التالية.

- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

- عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها أو العطس في ثنايا الكم.

- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.

- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالوجبات الصحية.

- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.

- ممارسة التمارين الرياضية

- الإقلاع عن التدخين.

- عدم البصق في الأرض.