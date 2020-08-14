"الصحة" تنشر 10 طرق للوقاية من الأمراض الصدرية
كتب:
محمد عزالدين
12:47 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
نشرت صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" طرق الوقاية من الأمراض الصدرية، استعرضتها خلال النقاط التالية.
- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.
- عدم العطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها أو العطس في ثنايا الكم.
- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.
- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.
- تجنب تناول الأطعمة الدسمة واستبدالها بالوجبات الصحية.
- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.
- ممارسة التمارين الرياضية
- الإقلاع عن التدخين.
- عدم البصق في الأرض.