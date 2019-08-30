شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، مؤتمر صدر البحيرة السنوي الخامس، الذى ينظمه مستشفى الصدر بدمنهور، على مدار يومين تحت عنوان "خارطة طريق للتعامل مع الأمراض الصدرية"، وذلك بقاعة القوات المسلحة بدمنهور.

ويستهدف المؤتمر تقديم كل ما هو حديث في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية بصورة واضحة ومكثفة، والخروج بتوصيات تحافظ على صحة المواطن من الأمراض الصدرية، وتفعيل عيادة التدخين وصحة الرئة وتطوير عمل وحدة المناظير بالمستشفى، بما يحقق أقصى استفاده وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة.

حضر المؤتمر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بريقع مدير مستشفى الصدر، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور محمد منيسي نقيب أطباء البحيرة، والدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة، والدكتور هاني شعراوي رئيس المؤتمر، وسناء برغش عضو مجلس النواب، ومجموعة كبيرة من الأطباء والمتخصصين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أهمية التوعية ضد التدخين والمخاطر التى يسببها في الأمراض الصدرية، كما أكدت ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية واستغلال أوقات الفراغ في كل ما هو نافع ومفيد، للحفاظ على صحة المواطن وحمايتة من الأمراض، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يحظى برعاية واهتمام كبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يرعى العديد من المبادرات الصحية والعلاجية للعديد من الأمراض للوصول إلى صحة أفضل للمواطنين.