غلق مقهى في المنزلة بالدقهلية بسبب "الشيشة"

نفذت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، قرار غلق إداري لمقهى لمخالفته قرار منع تقديم الشيشة، خلال الفترة الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

انطلقت حملة بتعليمات اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنزلة، وتحت إشراف المحاسب طارق شلبي نائب رئيس المركز، وبحضور عبد العزيز بحبح مسؤول التراخيص بالإدارة الهندسية وأحمد حمود من الإدارة الصحية وبمشاركة قسم شرطة المنزلة.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع مقهى لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء عدم تقديم الشيشة للمترددين على المقاهي والكافيهات.