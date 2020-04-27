محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين وضع اليد لعدد من مواطني مركز المنزلة

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عددا من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمركز المنزلة، عقود التقنين لهم، بحضور أشرف بكر رئيس مركز ومدينه المنزلة، حيث تم الانتهاء من توقيع 260 عقدا، وتم تسليم حتى اليوم 152 عقدا للمواطنين.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف أن العمل يجري بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة، وأيضا تقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد.

وأشار إلى أن إجمالي العقود التي تم توقيعها منذ بدء تنفيذ المنظومة تمهيدا لتسليمها لأصحابها، بلغت 1370عقدا.

وأصدر محافظ الدقهلية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لتسليم المواطنين بنطاقهم العقود التي تم توقيعها.