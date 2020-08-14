الأرصاد تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة لـ85%.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد السبت طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحًا، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا وشبورة مائية صباحًا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 85%.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا حارًا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.

وتوقع الخبراء أن يسود ليلاً طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وفي السواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلًا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 41 والصغرى 29، وأسوان العظمى 41 والصغرى 30.