السياحة: نأمل في عودة الوفود البريطانية والألمانية سبتمبر المقبل

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن نسب الأشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم، تراجعت حاليا، بالمقارنة بإجازات عيد الأضحى.

وأشار عاقل لـ"الوطن"، إلى أن نسب الأشغال حاليا بالفنادق، تتجاوز الـ65%.

وأوضح أنه يتوقع أن ترتفع الإشغالات بفنادق محافظة البحر الأحمر، بداية من الشهر المقبل، معربا عن آماله في عودة الحركة السياحية من ألمانيا وبريطانيا، خلال سبتمبر المقبل.

ووجه عاقل، رسالة للمواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة في كل القرى والمنشآت والفنادق السياحية، خاصة على الشواطئ المفتوحة، واتباع المسافات بين كل مواطن والآخر، بالتزامن مع انحصار حالات كورونا، وضرورة اتباع تعليمات الحكومة، بعدم النزول إلى الشواطئ العامة كونها مغلقة، ولم تفتح حتى الآن، غير المسموح بها في الفنادق والقرى السياحية.