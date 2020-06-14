تعرف على خطة وزارتي السياحة والطيران لعودة الحركة السياحية الوافدة

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار خطة الوزارة لعودة الحركة السياحية الوافدة بداية من 1 يوليو المقبل، واستئناف حركة الطيران الداخلي والدولي بداية من ذات التاريخ.

تضمنت الخطة ما يلي:

- تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الإحترازية على جميع العاملين بالمنشأت الفندقية.

- الحركة السياحية ستستأنف في 3 محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) وهي التي شهدت أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار أخر.

- وزارة السياحة بصدد إصدار فيلم ترويجي للسياحة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمستثمرين.

- وضع العديد من الضوابط والإجراءات الإحترازية لقدوم السياح بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

- عدم تجاوز الفوج السياحي الذي يزورالمواقع الأثرية والمتاحف عن 25 فرد لحين إشعار أخر .- إلغاء التأشيرات السياحية من اول يوليو حتى 30 أكتوبر المقبل بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

- تخصيص رقم 19654 لإستقبال استفسارات السائحين.- عودة السياحة الخارجية ليست قرارا مصريا فقط وإنما مرتبط أيضاً بالدولة المصدرة للسياحة.. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

فيما أعدت وزارة الطيران المدني بقيادة الطيران محمد منار وزير الطيران المدني خطة لإستئناف الحركة الجوية وعودة الحركة السياحية والتي تضمنت :- : - مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

- منحت وزارة البترول تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد.

- منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

- كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

- أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتى مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.