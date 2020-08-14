"البيئة" تفتح مواقع تجميع قش الأرز في وسط الدلتا

استقبلت لجنة المواقع بفرع جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا 109 طلبات لفتح مواقع تجميع قش الأرز حتى الآن بإجمالي 85 طلبًا بمحافظة كفر الشيخ، و24 بمحافظة الغربية.

كما استقبل أعضاء لجنة تأجير المعدات 61 طلبًا بمحافظة كفر الشيخ و27 بمحافظة الغربية، وذلك لتأجير معدات جمع وكبس قش الأرز بإجمالي 88 طلبًا حتى الآن، لافتًا إلى أنه جرى معاينة 6 مواقع لتجميع قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، وتبين من المعاينة وجود موقعين منها مطابقين للاشتراطات البيئية للمواقع.

كما نفذ الفرع حملات توعوية استهدفت عددًا من المزارعين بقرى (دفرة - ونفيا - وكفر أبوداوود) بمدينة طنطا لنشر الوعي البيئي لدى المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية (قش الأرز) وتوعيتهم بمخاطر الحرق المكشوف على البيئة وصحة الإنسان وكيفية الاستفادة منه في مجالات مختلفة.

كما جرى التنويه بالعقوبة القانونية للمخالفين والقائمين بحرق قش الأرز وتوضيح ما تقوم به وزارة البيئة للتصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية والدعم المقدم من إيجار معدات بأسعار منخفضة لأصحاب المواقع وتشجيع الشباب على فتح مواقع جديدة لخلق فرص عمل للشباب.

وبلغ عدد الأنشطة الإعلامية التي جرى تنفيذها حتى الآن 18 نشاطًا، بعدد من القرى والمراكز بمحافظات وسط الدلتا.