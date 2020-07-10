وزيرة البيئة: أكثر من مليوني شخص يستفيد من قش الأرز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العالم استفاد من أزمة كورونا، حيث أن التقليل من الأنشطة، يساعد في تقليل غازات الاحتباس الحراري والتلوث، مؤكدةً أن مصر عملت على محاور مختلفة خلال فترة الأزمة، مثل المخلفات الطبية، والمخلفات الصلبة، والتوعية بكيفية التخلص من الكمامة والقفازات، وأدلة إرشادية على فتح المحميات.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت"، عبر شاشة اكسترا نيوز، أنه خلال السنوات الماضية، عملت مصر على تقليل السحابة السوداء، من خلال 4 محاور، الأول هو السيطرة على المقالب العشوائية، الثاني هو المصانع والمكامير بمحافظات القليوبية والقاهرة وكفر الشيخ وغيرها، لتقليل عمل هذه المصانع.

وأوضحت أن المحور الثالث، هو منع حرق قش الأرز أو أي مخلفات زراعية أخرى، وبالأخص قصب الذرة، ما أدى إلى خلق فرص عمل للفلاحين: "الآن قش الأرز أصبح له قيمة اقتصادية، ويعمل فيه أكثر من مليوني مواطن أو متعهد، في منظومة عمل مباشر أو غير مباشر، كما أن دخله في شهرين ونصف يكفي لمدة سنة، أي أننا حولنا هذه المحنة إلى منحة وفرص عمل".

وتابعت، أنه جرى تحقيق نجاح في قش الأرز خلال العام الماضي، بسبب غرفة عمليات مجلس الوزراء وبتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن تعمل الوزرات مع بعضها: "كنا بننزل على الطرق ونشوف لو في أي نوع من انواع الحرق، كنا بنعمل محضر ونحول للنيابة".