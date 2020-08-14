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رفع 150 طن مخلفات بترعة السنط في أبنوب

كتب:

سعاد أحمد
04:25 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
رفع 150 طن من المخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ترعة السنط بأبنوب فى أسيوط

رفع 150 طن من المخلفات ونواتج التطهير المتراكمة على ترعة السنط بأبنوب فى أسيوط

قال تاج الدين أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب بأسيوط، إنه جرى تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع كافة المخلفات ونواتج التطهير من على ضفاف ترعة السنط بمدخل مدينة أبنوب على الطريق السريع، بواسطة قلابات ولوادر الحملة الميكانيكية للمركز.

وأضاف أبو سداح أنه جرى رفع نحو 150 طن تقريبا من المخلفات، ونقلها لمقالب القمامة المخصصة.

وكان محافظ أسيوط شددً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود، ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية وعلى ضفاف الترع.

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