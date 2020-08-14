صور.. إقبال على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

توافد عدد من المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء، اليوم الجمعة، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة وغدا السبت، حتى الساعة الـ 6 مساءً، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، وتيسيراً عليهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.