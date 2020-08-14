صور.. إقبال على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
04:57 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
توافد عدد من المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء، اليوم الجمعة، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.
وأكدت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة وغدا السبت، حتى الساعة الـ 6 مساءً، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، وتيسيراً عليهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.