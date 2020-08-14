العراق يعلن تفاصيل عملية اعتقال "دواعش" لدى تسللهم للبلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تفاصيل عملية الاعتقال التي أطاحت بعناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولتهم عبور الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "من خلال المتابعة والتدقيق، ووفقا لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين في الجيش العراقي، من رصد 31 شخصا جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة إلى الأراضي العراقية".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض عليهم جميعا وضبطت بحوزتهم (344 مشعل عثرة و140 علبة أسطوانة أصابع TNT)، وقد جرى تسليمهم والمواد الإجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء.

وكان مصدر أمني عراقي، أفاد في وقت سابق اليوم، باعتقال 20 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية قادمين من سوريا.