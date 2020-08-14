بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا في لبنان

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدبلوماسي البارز ألكسندر روداكوف سفيرًا جديدًا فوق العادة لروسيا في لبنان، ومفوضًا لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم (الجمعة)، أنه تم نشر المرسوم الرئاسي الذي عين بوتين بموجبه روداكوف سفيرًا لروسيا في لبنان على البوابة الرسمية القانونية للكرملين، موضحة أن المرسوم جاء فيه "تم تعيين ألكسندر نيكولايفيتش روداكوف سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية اللبنانية".

وشغل روداكوف سابقًا منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى ذلك، فهو رئيس القسم الدولي في الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية.