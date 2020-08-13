إصابة مفوض بوتين للشرق الأقصى بفيروس كورونا

أكدت نتائج التحليل الثاني إصابة يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء ومفوض الرئيس الروسي في الشرق الأقصى، بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيمور تشيرنيشيف مساعد تروتنيف، اليوم، إن الأخير مصاب بمرض كوفيد-19، وأضاف: "الفحوص التي خضع لها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، أظهرت نتيجة إيجابية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار تشيرنيشيف إلى أنه وفقًا لمتطلبات الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن "روس بوتريب نادزور"، سيواصل تروتنيف الامتثال لنظام العزلة الذاتية والعمل عن بعد.