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محمود مسلم

إصابة مفوض بوتين للشرق الأقصى بفيروس كورونا

كتب:

وكالات
08:07 م | الخميس 13 أغسطس 2020
إجراءت مكافحة فيروس كورونا

إجراءت مكافحة فيروس كورونا

أكدت نتائج التحليل الثاني إصابة يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء ومفوض الرئيس الروسي في الشرق الأقصى، بفيروس كورونا المستجد.

وقال تيمور تشيرنيشيف مساعد تروتنيف، اليوم، إن الأخير مصاب بمرض كوفيد-19، وأضاف: "الفحوص التي خضع لها نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، أظهرت نتيجة إيجابية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار تشيرنيشيف إلى أنه وفقًا لمتطلبات الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن "روس بوتريب نادزور"، سيواصل تروتنيف الامتثال لنظام العزلة الذاتية والعمل عن بعد.

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