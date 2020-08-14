رئيس الجهاز يكشف تفاصيل واقعة عربة "التين الشوكي" بالقاهرة الجديدة

كشف أمين غنيم، "رئيس جهاز القاهرة الجديدة"، تفاصيل واقعة فيديو "عربة التين"، الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، ويُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين - صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع - وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض.

وقال أمين غنيم لـ"الوطن" إن الموظفة تم انتدابها للعمل في جهاز القاهرة الجديدة، منذ عام ونصف، وتعيينها الأساسى تابع للشركة القابضة لمياه الشرب، ومن ضمن مسئولياتها كرئيس للحي، النزول للشارع وإزالة الإشغالات والمخالفات، لكنها لم تحسن التصرف في تلك الواقعة، وأخطأت وتم اتخاذ القرار فورًا بوقف تكليفها لأن التعامل مع الجمهور يتطلب حسن التصرف.

وأضاف غنيم أن الواقعة حدثت في شارع "الشويفات" في أحد الأحياء الراقية في "القاهرة الجديدة"، ووقوف العربات والباعة الجائلين يُعد مخالفة في كافة المدن الجديدة تحديدًا.

وتابع: نحاول الحفاظ على المظهر الحضاري، لكن هذا لا يُعد تبريرًا على الإطلاق لما قامت به من خطأ وإساءة تصرف الموظفة في حق أحد المواطنين.

وأوضح غنيم أن الموظفة ستعود لعملها الأساسي في شركة مياه القاهرة بعد تلك الواقعة، وبعدما كلف وزير الإسكان بوقف انتدابها فورًا.

وكان عاصم الجزار، وزير الإسكان، صرح في بيان رسمي اليوم، أن هناك فارقًا بين تطبيق القانون، والتعسف فى تطبيقه، مشددًا على جميع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفات والإشغالات، دون تجاوز مع أحد، أو استغلال السلطة، والتعسف فى تطبيق القانون.

وأكد وزير الإسكان أن المدن الجديدة كلها تحتوى على مجتمعات حضارية مخططة، ومن ثم نعمل جميعًا على ألا تصل إليها الظواهر والسلوكيات العشوائية، وتبذل أجهزة المدن الجديدة جهودًا مضنية لمواجهة المخالفات والإشغالات وخلافه، وستستمر جميع أجهزة المدن الجديدة فى تنفيذ ذلك، طبقًا لمهامها، وطبقًا للقوانين واللوائح، مطالبًا المواطنين أيضًا بالحفاظ على ما تحقق فى هذه المدن، والالتزام بالقوانين واللوائح المختلفة.