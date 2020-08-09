الحجز بدأ اليوم.. أسعار مقابر المسلمين والمسيحيين في القاهرة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استقبال طلبات حجز 2649 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، بنظام "اللحد"، و752 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، بإجمالي 3401 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 9 أغسطس وحتى 24 سبتمبر المقبل، بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية، على أن يتمّ إتاحة حجز قطع أراضي المقابر لقاطني مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، بنظام حق الانتفاع.

وتستعرض "الوطن" أسعار المقابر المطروحة للحجز، وهي على النحو التالي:

الشروط المالية لحجز المقبرة

- مساحة قطعة الأرض مقبرة 40 متر مربع تحت العجز والزيادة.

- قيمة مقابل الانتفاع للمتر المربع 1090ج /متر مربع.

- القيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة بمساحة (40 متر مربع) هي 43 ألف و600 جنيه بجانب المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء ووديعة الصيانة.

يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ الآتية

أولًا: دفعه الحجز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.

ثانيًا: يتم سداد المبالغ الآتية عند الاستلام:

- مبلغ 33 ألف و600 جنيه باقي قيمه المقبرة.

- مبلغ 5 آلاف جنيه قيمه وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور.

- سداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء.

- وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء، وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

- في حالة إلغاء الحجز بعد إجراء القرعة بناء علي طلب المتقدم للحجز وقبل المدة المحددة لاستلام قطعة أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد الإلغاء، ويخصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن قطعة أرض المقبرة، وفي حال إلغاء الحجز بناء علي طلب المتقدم للحجز بعد الاستلام يخصم منه 1% مصاريف إدارية، إضافة إلى 0.5% مجلس أمناء، ومقابل إشغال سنوي يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.