التحريات: شاب وراء التخلص من أجنبية لخلافات على مبلغ ممارسة الرذيلة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة لغز واقعة العثور على جثة سيدة أجنبية مقتولة داخل شقتها في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابًا يحمل نفس الجنسية التى تحملها الضحية "سوداني"، وأنه قتلها خنقًا، واستولى على هاتفها المحمول، بسبب خلافات على مبلغ مالي لممارسة الرذيلة.

تمكنت القوات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت الجهات المختصة للتحقيق.