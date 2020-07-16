ضبط سيدتين في الدقي بتهمة ممارسة الرذيلة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، سيدتين بتهمة استقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، نظير الحصول على مقابل مادي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المستحدثة عبر المواقع الإلكترونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، أنّ سيدتين تستقطبان راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، نظير الحصول على مقابل مادي، إضافة إلى استقطاب بعض الفتيات.

وبتقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزتهما (2 هاتف محمول يحتويان على رسائل نصية دالة على نشاطهما)، واتخذت الإجراءات القانونية.