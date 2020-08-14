7 أفلام سينمائية شاركت فيها شويكار بالغناء خلال 12 عاما

رغم موهبتها الكبيرة في الأداء التمثيلي، ونجاحها في تقديم أصعب الأدوار في مختلف الأعمال الفنية، إلا أن الفنانة شويكار، كان لها جانب فني آخر، ظهر في بعض الأفلام السينمائية وهو الغناء، فشاركت على مدار 12 عاما منذ 1956، حتى عام 1977، بالغناء في 7 أفلام سينمائية.

عام 1965، شاركت شويكار في بطولة فيلم "اقتلني من فضلك" أمام الفنان فؤاد المهندس، من إخراج حسن الصيفي، وخلال أحداث الفيلم، قدمت بعض الأغنيات، وشاركها بالغناء في الفيلم كل من عبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس، وجاءت الاستعراضات من كلمات الشاعر فتحي قورة، وألحان عزت الجاهلي.

ومرة أخرى مع الثلاثي المخرج حسن الصيفي والمهندس ومدبولي تشارك شويكار في فيلم المليونير المزيف عام 1968، الذي شاركت فيه بالغناء، وكتب كلمات الأغاني فتحي قورة، ولحنها حلمي بكر.

وفي عام 1969 شاركت بفيلم "أنا ومراتي والجو"، أمام الفنان كمال الشناوي، من إخراج عبد المنعم شكري، الذي قدمت فيه بعض الأغنيات من كلمات فتحي قورة، وألحان محمد ضياء الدين وحلمي بكر.

وفي العام ذاته، شاركت الفنان فؤاد المهندس بفيلم "العتبة جزاز"، من إخراج نيازي مصطفى، تأليف عبدالحي أديب وعبدالمنعم مدبولي، وقدمت شويكار، أغنيات خلال أحدا ث الفيلم من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد.

وعاودت شويكار التعاون مع الملحن حلمي بكر، في عام 1970 من خلال فيلم "ربع دستة أشرار"، الذي قامت بالغناء فيه من كلمات عبدالوهاب محمد.

وبعد ست سنوات عام 1976، تعود للغناء شويكار مرة أخرى، في فيلم "فيفا زلاطا" من إخراج حسن حافظ، وكتب كلمات الأغنيات عبدالوهاب محمد، ولحنها كمال الطويل وحلمي بكر.

وفي عام 1976، تتعاون شويكار مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دعاء المظلومين"، الذي قدمت أغنيات خلال أحداث الفيلم من كلمات حسين غباشي، وألحان فاروق سلامة، وكانت تلك آخر الأعمال السينمائية، التي تقوم الفنانة شويكار بالغناء فيها.

وكانت رحلت الفنانة الكبيرة شويكار عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ82 عاما، وبعد مسيرة فنية امتدت لستين عاما، أبدعت من خلالها في مختلف الأعمال الفنية.