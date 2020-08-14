بكين تحث المجتمع الدولي على مناهضة تدخل واشنطن في ملف تقنية الجيل الـ5

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، إن "المساعي الأمريكية لتسييس ملف تقنية الجيل الخامس لا تصب في مصلحة تطوير التقنية نفسها، وتتناقض مع مبدأ التنافس العادل، ولا تتوافق مع المصلحة المشتركة لدول العالم".

وأكد "جيان"، في تصريح، اليوم، على ضرورة مناهضة تدخل واشنطن في عمليات بناء شبكة اتصالات الجيل الخامس في باقي الدول، والحفاظ على بيئة تنافس دولية يسودها العدل والإنصاف والانفتاح وعدم التمييز.

وحول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن هونج كونج ستفقد جاذبيتها كمركز مالي دولي إذا أدارتها الحكومة الصينية كما يروق لها، شدد "جيان"، على أن "مكانة هونج كونج كمركز مالي دولي ليست منحة من أحد، وإنما جاءت ثمرة جهود الأجيال المتعاقبة من أهالي المنطقة، ونتيجة استمرار الصين في الإصلاح والانفتاح وتقديم أقوى دعم لها، كما أنها نتيجة حتمية لالتزم بكين الدائم والحاسم بتنفيذ سياسة (دولة واحدة ونظامان)".