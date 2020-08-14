شويكار: "الفنانين هيدخلوا الجنة حدف"

كانت الفنانة شويكار دوما، عاشقة لفنها وللحياة، قدمت للفن المصري والعربي، العديد من الأعمال الفنية، التي حفرت اسمها في تاريخ الفن العربي، كرائدة من رواده.

وكانت ترى شويكار، أن الفن شيئا مهما في حياة الشعوب، يساعد على تقدمها وازدهارها، وأن الفنانين يقدمون شيئا غاليا للجمهور، يساعدهم على الفرحة والبهجة، وأن يعيشوا الحياة بشكل أفضل.

ووفقا لكتاب "شويكار.. سيدتي الجميلة"، الذي كان من إصدارات المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016، من تأليف الناقدة السينمائية ناهد صلاح، روت الفنانة شويكار، أن الفنانين يتعبوا كثيرا ليسعدوا الجميع، ولذلك "يدخلوا الجنة حدف"، على حد قولها ووجهت تساؤل للجمهور ألم تشعرون بالسعادة والمتعة، وأنتم تشاهدون الفن.

واستشهدت الفنانة الراحلة شويكار، بالمخرج الكبير محمد خان، مؤكدة بأن أفلام محمد خان جسدت النماذج البشرية بلحمها ودمها، وقضاياها الحقيقية وأحلامها الصغيرة في أفلام مثل "سوبر ماركت، خرج ولم يعد، شقة مصر الجديدة"، والعديد من الأفلام الأخرى.

وأكدت شويكار، أنها حينما كانت ترى فيلم لـ محمد خان تشعر بالمتعة، وتقبل شاشة التلفزيون مؤكدة "محمد خان هيدخل الجنة ونعيمها".

وأكدت شويكار، أن ما تقوله عن الفن والفنانين ليس حماسا زائدا منها، لكنه فهم للفن الحقيقي، وطبيعته ودوره في تغيير المجتمعات بشكل كامل، وأن يجعلها أكثر رقيا.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".