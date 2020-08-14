فضيحة تركية.. الإطاحة بـ16 من رؤساء الجامعات لتورطهم في قضايا فساد

سلطت وسائل الإعلام التركية، الضوء على فساد كبير داخل الجامعات التركية، ما استدعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، إلى الإطاحة بـ16 من رؤساء الجامعات التركية.

وقال موقع "تي 24" T24، عيّن أردوغان، أمس الخميس، 16 رئيسًا لجامعات تركية، فيما اتضح ارتباط بعض أسماء الرؤساء المقالين بقضايا فساد.

وكشفت الصحف التركية، اليوم، أن أحد رؤساء الجامعات الذين أطاح بهم أردوغان، هو رئيس جامعة باموكالي، حسين باج، متورط في استغلال منصبه وتعيين زوجته في الجامعة.

وثمة أنباء متداولة داخل تركيا، عن قضية فساد يجري التكتم على تفاصيلها، توصف داخل الأوساط الأكاديمية بالفضيحة الجامعية، فيما رجحت مصادر داخل الجامعات التركية تعيين أردوغان لموالين أكثر انتماءً لنظامه بعيدًا عن نزاهة سجلهم الوظيفي.

وأثار النبأ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وعلق رواد منصات السوشيال ميديا بقولهم: تذهب سُلالة فاسدة وتحل محلها سُلالة فاسدة جديدة، لأن من الطبيعي أن أردوغان، هو من عين السابقين، بالتالي يعلم عنهم كل كبيرة وصغيرة، إلا أنه يتضح أن بعضهم يستخدم منصبه لبث الفساد والمحسوبية، فيذهب هؤلاء الفاسدون ليحل محلهم أناس جدد على نفس النمط.